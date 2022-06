La benzina supera i 2 euro, profitti record per Saras (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il costo della benzina ha superato i 2 euro come prezzo medio dell’ultima settimana, con un ulteriore crescita di 7 centesimi. Una corsa che prosegue da due anni, ma che – scrive La Repubblica – ha ripreso slancio con l’aggressione della Russia all’Ucraina. L’ultimo allarme riguarda i costi della raffinazione, che stanno esplodendo a livello L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il costo dellahato i 2come prezzo medio dell’ultima settimana, con un ulteriore crescita di 7 centesimi. Una corsa che prosegue da due anni, ma che – scrive La Repubblica – ha ripreso slancio con l’aggressione della Russia all’Ucraina. L’ultimo allarme riguarda i costi della raffinazione, che stanno esplodendo a livello L'articolo

Pubblicità

et_libertas_ : RT @CarloRienzi: Oggi un litro di #benzina, nonostante il taglio delle #accise disposto dal #Governo, supera in molti distributori i 2,3 eu… - Habanerorange : RT @CarloRienzi: Oggi un litro di #benzina, nonostante il taglio delle #accise disposto dal #Governo, supera in molti distributori i 2,3 eu… - italo07093778 : RT @CarloRienzi: Oggi un litro di #benzina, nonostante il taglio delle #accise disposto dal #Governo, supera in molti distributori i 2,3 eu… - alberto51059 : RT @CarloRienzi: Oggi un litro di #benzina, nonostante il taglio delle #accise disposto dal #Governo, supera in molti distributori i 2,3 eu… - ersiliasassarol : RT @CarloRienzi: Oggi un litro di #benzina, nonostante il taglio delle #accise disposto dal #Governo, supera in molti distributori i 2,3 eu… -