Il rientro tardivo di Chiesa obbliga un grande colpo | ”Ecco il nostro campione”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Federicosarà l’uomo cardine della Juve del futuro, ma il suonon sarà immediato e per questo servono nuovi elementi. Quando a gennaio 2022 Federicosi ruppe il crociato in occasione della trasferta a Roma contro i giallorossi fu un momento davvero molto triste per tutti i tifosi della Juventus e della Nazionale italiana, dato che l’infortunio delfiglio d’arte delEnrico ha rappresentato sicuramente unlimite per tutta la rosa di Madama e per la squadra azzurra, ma il suosarà ancora molto più lento considerando come il campionato inizierà ai primi di agosto e dunque bianconeri devono tutelarsi in qualsiasi modo. FedericoJuventus (LaPresse)In questo momento ci sono alcuni elementi che ...