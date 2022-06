Il Papa: «Adesso devo andare col bastone. Da vecchi non si comanda più il proprio corpo» (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Adesso devo andare col bastone». Il Papa, continuando il ciclo di catechesi sulla vecchiaia all’udienza generale, parla anche della sua difficoltà a camminare a causa del dolore al ginocchio. Attingendo al racconto della guarigione della suocera di Simone nel Vangelo di Marco, osserva Bergoglio: «Da vecchi non si comanda più il proprio corpo. Bisogna imparare a scegliere cosa fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene meno e ci abbandona, anche se il nostro cuore non smette di desiderare. Bisogna allora imparare a purificare il desiderio: avere pazienza, scegliere cosa domandare al corpo, alla vita. Da vecchi non possiamo fare lo stesso che da giovani e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) «col». Il, continuando il ciclo di catechesi sullaaia all’udienza generale, parla anche della sua difficoltà a camminare a causa del dolore al ginocchio. Attingendo al racconto della guarigione della suocera di Simone nel Vangelo di Marco, osserva Bergoglio: «Danon sipiù il. Bisogna imparare a scegliere cosa fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene meno e ci abbandona, anche se il nostro cuore non smette di desiderare. Bisogna allora imparare a purificare il desiderio: avere pazienza, scegliere cosa domal, alla vita. Danon possiamo fare lo stesso che da giovani e ...

