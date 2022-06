Emergenza incidenti, il maggior numero di scontri in via Roma. Seguono via Bramante e i corsi Cavour e Cairoli. I dati della polizia locale (Di mercoledì 15 giugno 2022) MACERATA - Non accenna a calare il numero degli incidenti stradali in città in questi primi sei mesi del 2022 che segnano un dato stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sui 123 ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 15 giugno 2022) MACERATA - Non accenna a calare ildeglistradali in città in questi primi sei mesi del 2022 che segnano un dato stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sui 123 ...

Pubblicità

lillidamicis : I cinghiali continuano a girare indisturbati in tutta la Puglia, provocando danni all’agricoltura e incidenti strad… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: PERALTRO, SULLA PREDETTA VIA, LA MAR DEI CORALLI, TRAFFICATISSIMA, PER LE SCUOLE, MA E' DIETRO ALL' OSPEDALE G.B. GRASS… - lucabianchi1982 : @danielefelici87 @EnricoSecchi1 @DiegoFusaro C'è il governo criminale Draghi che approfitta della scusa dell'emerge… -