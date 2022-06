Elezioni Ardea, ecco quali sono state le liste e i candidati consiglieri più votati (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non è bastato il primo turno ad Ardea per decretare il nuovo Sindaco e tutto è stato pertanto rinviato al ballottaggio del prossimo 26 giugno. La sfida, come del resto ampiamente pronosticabile alla vigilia, sarà tra Lucio Zito, centrosinistra, e Fabrizio Cremonini, centrodestra. Ma com’è andata sul fronte delle liste e dei candidati alla carica di consigliere comunale? ecco tutti i dati ufficiali al termine di uno scrutinio-fiume conclusosi soltanto ieri. Le liste più votate al primo turno delle comunali ad Ardea In queste Amministrative c’era curiosità anche per capire il riscontro tra gli elettori (pochissimi però quelli che sono andati a votare, appena il 40%) ad esempio del Movimento 5 Stelle, proveniente dai 5 anni della Giunta Savarese, o del PD, assente nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non è bastato il primo turno adper decretare il nuovo Sindaco e tutto è stato pertanto rinviato al ballottaggio del prossimo 26 giugno. La sfida, come del resto ampiamente pronosticabile alla vigilia, sarà tra Lucio Zito, centrosinistra, e Fabrizio Cremonini, centrodestra. Ma com’è andata sul fronte dellee deialla carica di consigliere comunale?tutti i dati ufficiali al termine di uno scrutinio-fiume conclusosi soltanto ieri. Lepiù votate al primo turno delle comunali adIn queste Amministrative c’era curiosità anche per capire il riscontro tra gli elettori (pochissimi però quelli cheandati a votare, appena il 40%) ad esempio del Movimento 5 Stelle, proveniente dai 5 anni della Giunta Savarese, o del PD, assente nel ...

