Edoardo Zanchini dirigerà l'ufficio Clima del Comune di Roma (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'assemblea nazionale dei delegati di Legambiente ha oggi preso atto delle dimissioni di Edoardo Zanchini da vicepresidente e membro della Segreteria nazionale dell'associazione in seguito alla sua nomina a direttore dell'ufficio di scopo "Clima" del Gabinetto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Facciamo i nostri più affettuosi auguri di buon lavoro a Edoardo – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – per il suo nuovo prestigioso incarico. La costituzione delle comunità energetiche, la diffusione degli impianti a fonti rinnovabili, gli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici, i progetti di forestazione sono azioni fondamentali per contribuire a combattere la crisi Climatica e per ridurre con efficacia la dipendenza ...

