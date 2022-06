Diciassette anni, figlio adottivo di due psichiatri, uccide a coltellate la madre nel centro storico di Napoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Matricidio nel cuore di Napoli. E’ successo nel pomeriggio di oggi alle Rampe San Giovanni Maggiore nei pressi di Piazza San Domenico Maggiore. Secondo quanto riporta stasera il Mattino, al culmine di una lite familiare, un ragazzo di 17 anni avrebbe inferto numerose coltellate alla madre 61 enne uccidendola. Sul posto, richiamati dai vicini allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento in cui è maturato l’omicidio, sono giunti poliziotti e vigili del fuoco che sono entrati nell’abitazione da una finestra dal momento che il ragazzo si è chiuso in casa dopo aver commesso l’omicidio. Il 17enne, avrebbero poi accertato gli inquirenti, è il figlio adottivo della donna. La sua posizione è al vaglio degli investigatori. Secondo le testimonianze dei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Matricidio nel cuore di. E’ successo nel pomeriggio di oggi alle Rampe San GiovMaggiore nei pressi di Piazza San Domenico Maggiore. Secondo quanto riporta stasera il Mattino, al culmine di una lite familiare, un ragazzo di 17avrebbe inferto numerosealla61 ennendola. Sul posto, richiamati dai vicini allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento in cui è maturato l’omicidio, sono giunti poliziotti e vigili del fuoco che sono entrati nell’abitazione da una finestra dal momento che il ragazzo si è chiuso in casa dopo aver commesso l’omicidio. Il 17enne, avrebbero poi accertato gli inquirenti, è ildella donna. La sua posizione è al vaglio degli investigatori. Secondo le testimonianze dei ...

