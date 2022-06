D’Amato | Rsa siano luoghi sicuri per anziani | aumentare formazione operatori

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Il Covid ha segnato uno spartiacque e ci ha insegnato che dobbiamo fare squadra, anche nei percorsi di umanizzazione rivolti agli. E questo importante protocollo sottoscritto oggi segnala proprio l’esigenza di migliorare ladeglie dei caregiver, innanzitutto perl’assistenza e il rispetto per gliall’interno delle strutture di residenza. È un protocollo molto importante che verrà da noi monitorato ed esteso alle altre aziende sanitarie”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, intervistato dalla Dire in occasione della firma di un protocollo d’intesa per la valorizzazione della cultura e delle competenze professionali nella prevenzione degli abusi e della violenza sull’anziano tra la Asl Viterbo, ...