Crac Banca Etruria: tutti assolti i 14 imputati, la Procura preannuncia ricorso (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tribunale di Arezzo ha assolto perchè "il fatto non sussiste" i 14 imputati a processo per il Crac di Banca Etruria del 2015 nell'ambito del filone di indagine sulle cosiddette consulenze d'oro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tribunale di Arezzo ha assolto perchè "il fatto non sussiste" i 14a processo per ildidel 2015 nell'ambito del filone di indagine sulle cosiddette consulenze d'oro L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Crac Banca Etruria: tutti assolti i 14 imputati, la Procura preannuncia ricorso - Peppezappulla : RT @73deva73: C’è gente che difende il #pd . Porca troia. C’è gente che non ha mai alzato il dito per indignarsi dei 50 miliardi della banc… - 73deva73 : C’è gente che difende il #pd . Porca troia. C’è gente che non ha mai alzato il dito per indignarsi dei 50 miliardi… - TgrRaiVeneto : Il crac della banca Popolare di Vicenza ha lasciato sul lastrico migliaia di risparmiatori #IoSeguoTgr #Veneto… -