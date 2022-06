Covid: Ema avvia valutazione su vaccino Pfizer aggiornato a Omicron (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato una revisione continua per valutare una versione del vaccino anti-Covid Comirnaty* di Pfizer-BioNTech adattata in modo da fornire una migliore protezione contro una o più varianti specifiche di Sars-CoV-2, in era Omicron. A comunicarlo è l'ente Ue che spiega: "I dettagli sul vaccino adattato, ad esempio se si rivolgerà specificamente a una o più varianti o sottovarianti, non sono ancora definiti. Tuttavia, la revisione dell'Ema si concentrerà inizialmente sui dati di chimica, produzione e controlli (Cmc) per il componente mirato alle sottovarianti Omicron". La revisione si concentrerà inizialmente sui dati Cmc, dunque, che riguardano la produzione del vaccino. A mano a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema hato una revisione continua per valutare una versione delanti-Comirnaty* di-BioNTech adattata in modo da fornire una migliore protezione contro una o più varianti specifiche di Sars-CoV-2, in era. A comunicarlo è l'ente Ue che spiega: "I dettagli suladattato, ad esempio se si rivolgerà specificamente a una o più varianti o sottovarianti, non sono ancora definiti. Tuttavia, la revisione dell'Ema si concentrerà inizialmente sui dati di chimica, produzione e controlli (Cmc) per il componente mirato alle sottovarianti". La revisione si concentrerà inizialmente sui dati Cmc, dunque, che riguardano la produzione del. A mano a ...

