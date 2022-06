Barcellona, finisce il Dani Alves-bis. Il terzino lascia i catalani (Di mercoledì 15 giugno 2022) finisce l’avventura di Dani Alves con il Barcellona. Il terzino brasiliano sperava in un rinnovo per arrivare preparato al Mondiale Arrivano i titoli di coda per la seconda avventura di Dani Alves al Barcellona. Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino brasiliano sperava di discutere un accordo a breve termine per prepararsi al Mondiale. Il Barcellona però ha scelto di lasciare andare Dani Alves a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)l’avventura dicon il. Ilbrasiliano sperava in un rinnovo per arrivare preparato al Mondiale Arrivano i titoli di coda per la seconda avventura dial. Come riportato da Fabrizio Romano, ilbrasiliano sperava di discutere un accordo a breve termine per prepararsi al Mondiale. Ilperò ha scelto dire andarea parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

