Addio Pupo, sparito dalla tv: il motivo viene a galla solo ora (Di mercoledì 15 giugno 2022) Cantante di successi indimenticabili prima e personaggio televisivo poi, ma Pupo è sparito dalla tv. Quali sono i reali motivi? Chi di noi sentendo in un lido in spiaggia o in un locale notturno le note di "Gelato al cioccolato" non le canticchierà come se fosse direttamente trasportato alla fine degli anni '70? Ci sono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

