WWE: Ecco perché i titoli massimi sono stati unificati (Di martedì 14 giugno 2022) Dalla sua vittoria a WrestleMania, il WWE Undisputed Universal Champion Roman Reigns non ha ancora difeso le cinture massime né in pay-per-view né all’interno dei programmi televisivi WWE: Tuttavia, come sappiamo, il Tribal Chief metterà il titolo in palio contro Riddle durante la prossima puntata di SmackDown. A quanto sembra, all’epoca in cui fu presa la decisione di unificare le cinture, la WWE non sarebbe stata al corrente che Roman Reigns sarebbe passato allo status di part-timer. Una decisione sbagliata? Un nuovo report di WrestleVotes sembrerebbe confermare che le intenzioni della compagnia non fossero in linea con quelle del campione: “Secondo una fonte, la decisione creativa di unire i titoli è stata presa credendo che la cosa avrebbe permesso a Roman Reigns di apparire in ENTRAMBI gli show con più regolarità. Forse non è stata la decisione ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 giugno 2022) Dalla sua vittoria a WrestleMania, il WWE Undisputed Universal Champion Roman Reigns non ha ancora difeso le cinture massime né in pay-per-view né all’interno dei programmi televisivi WWE: Tuttavia, come sappiamo, il Tribal Chief metterà il titolo in palio contro Riddle durante la prossima puntata di SmackDown. A quanto sembra, all’epoca in cui fu presa la decisione di unificare le cinture, la WWE non sarebbe stata al corrente che Roman Reigns sarebbe passato allo status di part-timer. Una decisione sbagliata? Un nuovo report di WrestleVotes sembrerebbe confermare che le intenzioni della compagnia non fossero in linea con quelle del campione: “Secondo una fonte, la decisione creativa di unire iè stata presa credendo che la cosa avrebbe permesso a Roman Reigns di apparire in ENTRAMBI gli show con più regolarità. Forse non è stata la decisione ...

