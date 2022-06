William e Kate Middleton traslocano e la nuova casa è molto modesta (Di martedì 14 giugno 2022) William e Kate Middleton hanno traslocato, la loro nuova casa è ben diversa, più piccola, molto più modesta ma la scelta è per stare accanto alla regina Elisabetta e non solo. I duchi di Cambridge hanno trovato la casa che cercavano, il desiderio era un luogo che non fosse appariscente, che non avesse bisogno di ristrutturazioni né di costi aggiuntivi per la sicurezza. La coppia reale inglese ha fatto ancora una volta centro, anche nel cuore dei sudditi. William e Kate non vogliono pesare sui contribuenti ma stare il più vicino possibile alla regina Elisabetta. Inoltre, era necessario anche che la nuova dimora fosse vicina alle scuole che a settembre dovranno frequentare i figli. Richieste che hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022)hanno traslocato, la loroè ben diversa, più piccola,piùma la scelta è per stare accanto alla regina Elisabetta e non solo. I duchi di Cambridge hanno trovato lache cercavano, il desiderio era un luogo che non fosse appariscente, che non avesse bisogno di ristrutturazioni né di costi aggiuntivi per la sicurezza. La coppia reale inglese ha fatto ancora una volta centro, anche nel cuore dei sudditi.non vogliono pesare sui contribuenti ma stare il più vicino possibile alla regina Elisabetta. Inoltre, era necessario anche che ladimora fosse vicina alle scuole che a settembre dovranno frequentare i figli. Richieste che hanno ...

Pubblicità

infoitcultura : «Se ci sarà il duca di York, io e Kate non veniamo»: l'aut aut del principe William alla Regina - infoitcultura : Kate Middleton, 'c'è stata una lite furibonda': il principe William e le tensioni con lo zio - ParliamoDiNews : Kate e William, Meghan e Harry, dove vivono. Chi ha la casa più bella? - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… - RegalinoV : William e Kate si trasferiscono: cosa li avrà spinti a lasciare Londra? - LondonOneRadio : Una mossa per non pensare sui contribuenti, sui sudditi di cui un giorno William sará il loro Re e Kate la regina.… -