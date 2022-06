“Vi spiego perché all’Italia serve una strategia della dissuasione”: parla l’ammiraglio De Felice (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 8 giu — «Prima del conflitto russo-ucraino l’attività diplomatica di quasi tutta la comunità internazionale ha avuto il suo massimo sviluppo nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse. In questo quadro, lo strumento militare ha giocato un ruolo di primo piano a supporto della volontà e credibilità di entrambi i contendenti», sottolinea l’ammiraglio di divisione (ris.) Nicola De Felice, con il quale abbiamo fatto il punto sul ruolo dell’Italia nella crisi ucraina, «in quanto esso risulta più efficace, rispetto ad altri, nell’azione di dissuasione portata avanti nei confronti dell’antagonista, cioè nel rendere evidente la sproporzionalità fra l’obiettivo da conseguire e del costo, sociale e materiale, della soluzione militare». Quest’azione di dissuasione è utile che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 8 giu — «Prima del conflitto russo-ucraino l’attività diplomatica di quasi tutta la comunità internazionale ha avuto il suo massimo sviluppo nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse. In questo quadro, lo strumento militare ha giocato un ruolo di primo piano a supportovolontà e credibilità di entrambi i contendenti», sottolineadi divisione (ris.) Nicola De, con il quale abbiamo fatto il punto sul ruolo dell’Italia nella crisi ucraina, «in quanto esso risulta più efficace, rispetto ad altri, nell’azione diportata avanti nei confronti dell’antagonista, cioè nel rendere evidente la sproporzionalità fra l’obiettivo da conseguire e del costo, sociale e materiale,soluzione militare». Quest’azione diè utile che ...

TNannicini : La proposta di legge Meloni sull’equo compenso va modificata, e in fretta. Potrebbe essere una bomba a orologeria s… - NicolaPorro : Leggendo quell'articolo del #corriere con la lista dei #putiniani sono saltato sulla sedia. E qui vi spiego perché ?? - IlPrimatoN : 'Solo con questa capacità l’Italia può considerarsi una nazione libera, indipendente, vera'. Intervista al sempre a… - ailgamar : Socrate. Atene 400 a.C.: so di non sapere. Utente2786866, Twitter, 2022 d.C: io so tutto e mo ve lo spiego perchè v… - CogoniDaniele : RT @ilfattoblog: 'C’è oggi una bulimia del dolore altrui sbattuto sul palco come spettacolo in quanto tale'. L'opinione di Maurizio Montana… -

Fedez pubblica gli audio con lo psicologo, per me è troppo e spiego perché E' la terra di un uomo che piange e rimemora il passato, un uomo che sogna e in quel luogo sa di poter proiettare le diapositive più intime perché garantito dalla sicurezza. Leggi Anche dal blog di ... Buffon: Vi spiego perché la Juve è coinvolta in tanti scandali - Top News Particolarmente stuzzicante la risposta alla domanda sul perché a suo parere il club bianconero sia spesso coinvolto in scandali più o meno gravi nel mondo calcistico. Per Buffon è tutta colpa dei ... Juventus News 24 E' la terra di un uomo che piange e rimemora il passato, un uomo che sogna e in quel luogo sa di poter proiettare le diapositive più intimegarantito dalla sicurezza. Leggi Anche dal blog di ...Particolarmente stuzzicante la risposta alla domanda sula suo parere il club bianconero sia spesso coinvolto in scandali più o meno gravi nel mondo calcistico. Per Buffon è tutta colpa dei ... Jugovic sponsorizza il colpo Kostic: «Vi spiego perché è la scelta migliore»