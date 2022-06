Torino, lutto per il presidente Cairo: è morto papà Giuseppe (Di martedì 14 giugno 2022) lutto in casa Cairo. Il presidente del Torino piange la scomparsa di papà Giuseppe, venuto a mancare nella giornata di oggi lutto in casa Cairo. Il presidente del Torino Urbano piange la scomparsa di papà Giuseppe, venuto a mancare quest’oggi. 90 anni, originario di Masio, Giuseppe Cairo era anche vice-presidente del club granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022)in casa. Ildelpiange la scomparsa di, venuto a mancare nella giornata di oggiin casa. IldelUrbano piange la scomparsa di, venuto a mancare quest’oggi. 90 anni, originario di Masio,era anche vice-del club granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

