Tom Hanks rinnega la trilogia Il Codice Da Vinci: film sciocchi fatti solo per soldi (Di martedì 14 giugno 2022) Lo rinnega ma non lo rimpiange. Ecco perché Tom Hanks parla male della trilogia di Il Codice Da Vinci, ma la ritiene ancora una delle più belle opportunità della sua carriera. È una trilogia che ha guadagnato quasi un miliardo e mezzo di dollari al botteghino. Soprattutto grazie al primo film. Ha mostrato alcuni dei posti più belli del mondo: da Parigi a Firenze, dal Louvre agli Uffizi. Passando per la Scozia e Venezia. Ha accresciuto la popolarità e lo status di eroe buono del suo protagonista. Che oggi rinnega tutto. Anzi. Con una mossa al limite dell’ingratitudine la bolla come «operazione commerciale» a cui ha preso parte «solo per soldi». Dire che le parole di Tom Hanks al New York Times su Il ... Leggi su amica (Di martedì 14 giugno 2022) Loma non lo rimpiange. Ecco perché Tomparla male delladi IlDa, ma la ritiene ancora una delle più belle opportunità della sua carriera. È unache ha guadagnato quasi un miliardo e mezzo di dollari al botteghino. Soprattutto grazie al primo. Ha mostrato alcuni dei posti più belli del mondo: da Parigi a Firenze, dal Louvre agli Uffizi. Passando per la Scozia e Venezia. Ha accresciuto la popolarità e lo status di eroe buono del suo protagonista. Che oggitutto. Anzi. Con una mossa al limite dell’ingratitudine la bolla come «operazione commerciale» a cui ha preso parte «per». Dire che le parole di Tomal New York Times su Il ...

