Shakira | la rivelazione è scottante | così ha scoperto il tradimento di Piquè

(Di martedì 14 giugno 2022) Nuovi dettagli sulla separazione trae Gerard. Ecco come la popstar colombiana avrebbeildel compagno Continua a far discutere la separazione trae Gerard… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

distrugge Piqué: in un night club...oltre la censura, dopo la rottura con Piqué che è stata annunciata in questi giorni, la sorella della cantante ha deciso di rompere il silenzioe Piqué si sono lasciati. I due sono stati insieme per diversi anni e in tanti li vedevano come un vero e proprio esempio di amore vero, purtroppo però anche le cose belle finiscono e proprio ...La relazione tra Gerard Piqué e Shakira è in profonda crisi: spunta un retroscena sul tradimento che svela il motivo della loro rottura.Divorzio Piqué Shakira, nuovi retroscena. A parlare ora è l’amate dello spagnolo: Miss Bumbum Suzy Cortez, cantante conosciuta come Miss Bumbum, è salita agli onori della cronaca per essere stata l’am ...