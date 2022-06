Salernitana in pressing per il rinnovo di Djuric | spunta una rivale per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 giugno 2022) Ilcontinua a programmare i colpi per l’imminente sessione di calciomercato estivo. Se da un lato ci sono tanti calciatori in scadenza contrattuale, alcuni anche difficili da gestire, i colpi in entrata infiammano i tifosi e possono dare quel quid in più alla squadra. Giuntoli ha già chiuso con successo le trattative per Olivera e Kvaratskhelia, ma sembra intenzionato a non fermarsi qui. Kvaratskhelia(Getty Images)Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, gli azzurri si sarebbero già mossi per portare aMilan. L’attaccante attualmente in forza allaè un obiettivo del, che avrebbe già avviato i contatti. Il contratto della prima punta è in scadenza il 30 giugno del 2022, e su di lui ha messo gli occhi anche la ...