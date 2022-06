Pubblicità

Agenzia ANSA

Laha inserito in una lista nera 49 cittadini britannici inclusidella Difesa e giornalisti della Bbc, Financial Times, Guardian e Sky News che non potranno entrare nel Paese. Ne ha ......- AgenPress - Per settimane dopo aver lasciato laper l' Ucraina , Igor Volobuyev, ex vicepresidente della Gazprombank ha trascorso le sue giornate cercando di convincere ia ... Russia, 49 funzionari e giornalisti Gb in lista nera MOSCA, 14 GIU - La Russia ha inserito in una lista nera 49 cittadini britannici inclusi funzionari della Difesa e giornalisti della Bbc, Financial Times, Guardian e Sky News che non potranno entrare n ...Ci sono anche 29 giornalisti della Bbc, del Financial Times, del Guardian e di Sky News nella lista nera di inglesi che non potranno entrare.