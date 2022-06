Roma | ufficiale l’arrivo di Matic | “Orgoglioso di entrare a far parte di questo club”

(Di martedì 14 giugno 2022) Nemanjaè ufficialmente un calciatore della. Il centrocampista serbo, che lascia il Manchester United dopo 5 stagioni, ha firmato un contratto annuale con i giallorossi. “Sono contento dia fardi, è motivo di grande orgoglio. Laha tifosi fantastici ed un allenatore che tutti conoscono, non vedo l’ora di iniziare la stagione. Mi auguro che riusciremo a fare qualcosa d’importante insieme“. Queste le prime parole di, che ad agosto compirà 34 anni. Molto entusiasta anche il General Manger, Tiago Pinto: “Nemanja ha grande esperienza e una mentalità che lo ha reso unico nella sua carriera. Porterà grandi qualità tecniche aled è sorprendente l’entusiasmo con cui ha scelto di sposare il ...

