Pontecagnano Faiano, il sindaco ferma il mercato (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Danni alle recinzioni, roghi improvvisati e rifiuti di ogni genere lasciati in strada che secondo regolamento bisognerebbe raccogliere e differenziare. È quanto ritrovato dagli operatori ecologici nell'area del mercato rionale di Pontecagnano Faiano dove il sindaco Giuseppe Lanzara ha deciso di firmare un'ordinanza di sospensione delle attività mercatali per il prossimo giovedì 16 giugno. Il sindaco ha annunciato anche che convocherà d'urgenza le sigle sindacali per discutere dell'accaduto e chiarire che se in futuro c'è intenzione di svolgere ancora il mercato, specificando che lo stesso non dovrà arrecare nessun danno alla collettività. I trasgressori vanno individuati e multati con sanzioni che arriveranno fino a mille euro.

