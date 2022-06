Mille Miglia, torna dal 15 al 18 giugno la corsa d’auto d’epoca più bella del mondo (Di martedì 14 giugno 2022) Ben 425 auto d’epoca torneranno sul “tracciato” della Freccia Rossa da mercoledì 15 a sabato 18 giugno, attraversando circa 250 comuni italiani su circa 2000 km di strade. La Mille Miglia si prepara all’edizione 2022, che segna anche la quarantesima rievocazione storica della “corsa più bella del mondo”, come la definì Enzo Ferrari. Il percorso avrà inizio da Brescia, come vuole la tradizione, per poi muoversi alla volta del Lago di Garda, attraversando Desenzano, Salò e Sirmione prima di scendere sull’Adriatico. Poi sarà la volta di Mantova e Ferrara, per poi chiudere la prima tappa a Cervia-Milano Marittima. Giovedì 16 giugno, invece, si partirà in direzione Forlì e Gambettola per poi raggiungere San Marino. Da qui, si andrà verso le Marche con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Ben 425 autotorneranno sul “tracciato” della Freccia Rossa da mercoledì 15 a sabato 18, attraversando circa 250 comuni italiani su circa 2000 km di strade. Lasi prepara all’edizione 2022, che segna anche la quarantesima rievocazione storica della “piùdel”, come la definì Enzo Ferrari. Il percorso avrà inizio da Brescia, come vuole la tradizione, per poi muoversi alla volta del Lago di Garda, attraversando Desenzano, Salò e Sirmione prima di scendere sull’Adriatico. Poi sarà la volta di Mantova e Ferrara, per poi chiudere la prima tappa a Cervia-Milano Marittima. Giovedì 16, invece, si partirà in direzione Forlì e Gambettola per poi raggiungere San Marino. Da qui, si andrà verso le Marche con ...

