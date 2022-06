Milan, Ibrahimovic pronto a rinnovare: un anno con cifre ridotte e gettoni-presenza (Di martedì 14 giugno 2022) Zlatan Ibrahimovic è pronto a rinnovare il suo legame professionale con il Milan. Dopo un biennio altalenante, ma tutto sommato parecchio positivo in termini di presenza effettiva e leadership, il centravanti svedese sembrerebbe intenzionato a non concludere la sua avventura in rossonero. Sebbene diversi infortuni abbiano limitato evidentemente il suo rendimento elevatissimo in campo, il suo carisma ha segnato certamente un cambiamento nel gruppo meneghino; questo sino alla conquista appunto dello Scudetto, traguardo eccezionale per il giovane gruppo guidato da Stefano Pioli. Secondo quanto riportato tra le colonne del ‘Corriere dello Sport’, lo svedese Ibrahimovic è pronto a prolungare il proprio contratto per un anno, a cifre però ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Zlatanil suo legame professionale con il. Dopo un biennio altalenante, ma tutto sommato parecchio positivo in termini dieffettiva e leadership, il centravanti svedese sembrerebbe intenzionato a non concludere la sua avventura in rossonero. Sebbene diversi infortuni abbiano limitato evidentemente il suo rendimento elevatissimo in campo, il suo carisma ha segnato certamente un cambiamento nel gruppo meneghino; questo sino alla conquista appunto dello Scudetto, traguardo eccezionale per il giovane gruppo guidato da Stefano Pioli. Secondo quanto riportato tra le colonne del ‘Corriere dello Sport’, lo svedesea prolungare il proprio contratto per un, aperò ...

