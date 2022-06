(Di martedì 14 giugno 2022)ex dipendente del Comune di Monreale è statodi, suo paese di origine., sostenuto dal Partito Democratico, ha staccato di molto i propri avversari. In tutto ha ottenuto 3.491 pari al 61% delle preferenze., in pensione dal 2019, a Monreale ha ricoperto il ruolo di responsabile della (Monrealelive.it)

17.57 Il Partito Democratico riesce a conquistare il comune di Belmonte Mezzagno , eleggendo a sindaco. 17.56 A Ciminna si prefigura la vittoria per Vito Filippo Barone che, con oltre ...... dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e alle ore 23:00 in Largocon la Vetrina di UTOPIA in cui ... Roberta Sandias Regia:Azzurro Musiche originali: M. Gabriella Marino Con: Antonio Elia, ... Maurizio Milone eletto sindaco di Belmonte Mezzagno 23.18 Comunali a Messina , 195 sezioni su 253: Basile 46.03%, Croce 26.77%, De Domenico 23.24%, Sturniolo 1.63%, Totaro 2.03%. 22.03 Comunali a Messina , 40 ...