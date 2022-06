Marcell Jacobs punta i Mondiali | 15 uomini sotto i 10” nel 2022 | la lista completa Il Campione Olimpico in ripresa dall’infortunio

Leggi su oasport

(Di martedì 14 giugno 2022) Ben quindicihanno corsoi 10 secondi sui 100 metri in questa prima parte di stagione. La volata che conduce aidi Eugene, ormai distanti soltanto un mese, è già lanciata e tanti big hanno già avuto modo di siglare prestazioni di assoluto rilievo dal punto di vista cronometrico.ha osservato tutti da lontano: ilha avuto modo di cimentarsi sulla distanza soltanto al Meeting di Savona (9.99 ventoso in batteria, 10.04 regolare in finale) e ora è alle prese con un infortunio, che lo sta tenendo lontano dalle gare (ha dovuto rinunciare a tre tappe della Diamond League). Il velocista lombardo sta cercando di recuperare in vista della rassegna iridata, la speranza è di rivederlo ai Campionati Italiani del 25-27 giugno a ...