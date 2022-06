Inter, c’è fiducia per Lukaku. Nessun accordo per Dybala. Le ultime (Di martedì 14 giugno 2022) Il mercato delle punte dell’Inter potrebbe avere presto delle novità: c’è fiducia per Lukaku, manca invece l’accordo per Dybala Filtra grande ottimismo sulla situazione Lukaku Inter. I nerazzurri continuano a lavorare per cercare di raggiungere l’accordo con il Chelsea. La dirigenza sarebbe disposta anche a pagare il prestito oneroso e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti con il Chelsea per arrivare all’accordo. Situazione stabile per Dybala. Ancora non si è trovato l’accordo tra le parti con l’offerta dell’Inter rimasta ferma ai 5 milioni di euro. La Joya non accetterà meno di 6-6.5 milioni. Dovessero arrivare sia l’argentino che Lukaku, potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Il mercato delle punte dell’potrebbe avere presto delle novità: c’èper, manca invece l’perFiltra grande ottimismo sulla situazione. I nerazzurri continuano a lavorare per cercare di raggiungere l’con il Chelsea. La dirigenza sarebbe disposta anche a pagare il prestito oneroso e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti con il Chelsea per arrivare all’. Situazione stabile per. Ancora non si è trovato l’tra le parti con l’offerta dell’rimasta ferma ai 5 milioni di euro. La Joya non accetterà meno di 6-6.5 milioni. Dovessero arrivare sia l’argentino che, potrebbe ...

Inghilterra, che tonfo con l'Ungheria. Bene l'Olanda di De Ligt, Szczesny ko Alla mezz'ora l'attaccante dell'Inter regala il pari ai suoi col 62° gol in nazionale, sfruttando al meglio l'assist da metà campo dello stesso Pjanic. Nel secondo tempo, Dzeko raddoppia e firma il ... Italia, problemi alla caviglia per Bastoni: il difensore dell'Inter continua a giocare Commenta per primo Momenti di preoccupazione per Alessandro Bastoni, che ha lamentato problemi alla caviglia durante il primo tempo della gara dell'Italia contro la Germania: il difensore dell'Inter ha stretto i denti e non c'è stato bisogno della sostituzione. La Gazzetta dello Sport Alla mezz'ora l'attaccante dell'regala il pari ai suoi col 62° gol in nazionale, sfruttando al meglio l'assist da metà campo dello stesso Pjanic. Nel secondo tempo, Dzeko raddoppia e firma il ...Commenta per primo Momenti di preoccupazione per Alessandro Bastoni, che ha lamentato problemi alla caviglia durante il primo tempo della gara dell'Italia contro la Germania: il difensore dell'ha stretto i denti e non c'è stato bisogno della sostituzione. L'agente di Lautaro: "Non c'è nessuna possibilità che vada via dall'Inter"