In Puglia FdI primo partito del centrodestra: a Canosa vola e conquista il 25 per cento (Di martedì 14 giugno 2022) FdI vola. «In Puglia Fratelli d’Italia segue il trend nazionale e si conferma primo partito del centrodestra con la vittoria al primo turno dei sindaci di Canosa di Puglia dove il partito arriva al 25 per cento, a Sava con il 15 per cento e con ottimi risultati nelle città capoluogo come Barletta ed anche nella difficile piazza di Taranto». Lo sostiene in una nota il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia. «Risultati a doppia cifra in alcuni Comuni della Città metropolitana di Bari che andavano a voto – aggiunge – come Santeramo. Mentre a Bitonto sfioriamo la vittoria con Domenico Damascelli, importanti i risultati nel Tarantino anche a Castellaneta, Mottola e Martina Franca. C’è una forte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) FdI. «InFratelli d’Italia segue il trend nazionale e si confermadelcon la vittoria alturno dei sindaci dididove ilarriva al 25 per, a Sava con il 15 pere con ottimi risultati nelle città capoluogo come Barletta ed anche nella difficile piazza di Taranto». Lo sostiene in una nota il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia. «Risultati a doppia cifra in alcuni Comuni della Città metropolitana di Bari che andavano a voto – aggiunge – come Santeramo. Mentre a Bitonto sfioriamo la vittoria con Domenico Damascelli, importanti i risultati nel Tarantino anche a Castellaneta, Mottola e Martina Franca. C’è una forte ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : In Puglia FdI primo partito del centrodestra: a Canosa vola e conquista il 25 per cento - graniglia1338 : @repubblica Giorgia trascinata da Gemmato nel vergognoso fallimento a TARANTO. FdI ha tradito i tarantini. FdI in… - graniglia1338 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Giorgia ora cerca di capire perché Gemmato si è fatto raggirare a TARANTO da un… - marcopirla : RT @GianluAcid: Il segretario del #PD Enrico #Letta da giorni dice 'mai con la destra'. Intanto, in Puglia, per le comunali di domani, il… - ItalOlympics : RT @GianluAcid: Il segretario del #PD Enrico #Letta da giorni dice 'mai con la destra'. Intanto, in Puglia, per le comunali di domani, il… -