Frosinone | telemedicina per più di 20 unità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 giugno 2022) Ladella Asl dicontinua ad espandersi. Infatti, è arrivata a circa 20operative. A tal proposito abbiamo sentito il responsabile della trasformazione digitale dell’Azienda Dott. SergioPillon. Come si sta muovendo la nostra Asl per la? Con più di 20operative, la teleradiologia domiciliare è attiva, la telerefertazione cardiologica è un utile strumento per la riduzione delle liste di attesa per gli elettrocardiogrammi. Percorsi di televista sono adottati anche dagli specialisti ambulatoriali. Alcuni di essi sono Cardiologia, la Dermatologia, la Neurologia, la Psichiatria, la Ginecologia e l’Ostetricia. L’Azienda Sanitaria Locale sta lavorando per perfezionare l’organizzazione del servizio, attraverso il miglioramento della rete internet ovunque sul ...