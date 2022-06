Ford Puma - Megabox e non solo | gli interni al microscopio

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 giugno 2022) Inutile girarci intorno: la maggior parte delle persone compra un'auto per l'appeal estetico. Il look, però, non è sempre la ragione principale d'acquisto. Molti, infatti, scelgono la propria vettura tenendo in gran considerazione gli. Perché è dentro l'abitacolo che si trascorre la maggior parte del tempo con la propria auto. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di analizzare fin nei minimi dettagli glidi alcune auto molto diffuse, amate e vendute in Italia. Oggi partiamo con la, una Suv americana che fin da subito ha raccolto il consenso dei clienti dello Stivale. Davanti. Salendo a bordo dellasi apprezza subito la cura riservata ad alcuni dettagli, come i fianchetti delle portiere, che nella parte alta presentano un rivestimento di tessuto o pelle a ...