Ecco come Facebook è diventata la dating app preferita in Pakistan

In Pakistan le app di dating sono vietate. Dal 2020, in particolare, tutte quelle locali e quelle che abbiamo imparato a conoscere in tutto il mondo – in primis Tinder e Gridr – sono state buttate giù e rese inaccessibili poiché giudicate come immorali per il tipo di contenuti che veicolano. Se si considera che in Pakistan il 64% della popolazione ha meno di 30 anni diventa evidente come, una volta messi nell'impossibilità di accedere alle dating app Pakistan, i giovani del paese si siano ingegnati per trovare altri modi di conoscere persone della loro età che andassero oltre un metodo tradizionale (e estremamente costoso) in uso: quello dei matrimoni combinati dalle zie rishta.

