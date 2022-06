“Dybala-Inter, accordo raggiunto: 4 anni di contratto”. E ora Marotta punta altri due juventini (Di martedì 14 giugno 2022) La notizia arriva dall’Argentina e conferma le buone sensazioni della stampa specialistica italiana: accordo raggiunto tra Paulo Dybala e l’Inter, con un contratto di quattro anni pronto per l’attaccante che deve solo apporre la firma dopo le canoniche visite mediche. La notizia è stata riportata da scrive Tyc Sports. L’argentino, tuttavia, potrebbe non essere l’unico juventino ad arrivare alla corte di Inzaghi. La dirigenza del club milanese ha messo gli occhi su Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, due esterni portati a Torino proprio dall’attuale ad Interista: secondo i betting analyst di Sisal, il più vicino a vestire la maglia nerazzurra è il colombiano, offerto a quota 5. Come riporta Agipronews, sale invece a 7,50 la possibilità di vedere invece Bernardeschi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) La notizia arriva dall’Argentina e conferma le buone sensazioni della stampa specialistica italiana:tra Pauloe l’, con undi quattropronto per l’attaccante che deve solo apporre la firma dopo le canoniche visite mediche. La notizia è stata riportata da scrive Tyc Sports. L’argentino, tuttavia, potrebbe non essere l’unico juventino ad arrivare alla corte di Inzaghi. La dirigenza del club milanese ha messo gli occhi su Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, due esterni portati a Torino proprio dall’attuale adista: secondo i betting analyst di Sisal, il più vicino a vestire la maglia nerazzurra è il colombiano, offerto a quota 5. Come riporta Agipronews, sale invece a 7,50 la possibilità di vedere invece Bernardeschi ...

