Dramma in campo, arbitro picchiato da calciatori e tifosi: muore in ospedale | VIDEO

Un gesto folle che ha sconvolto il mondo del calcio: un arbitro è stato aggredito da calciatori e tifosi, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il brutto episodio si è verificato in occasione di una partita amatoriale che si è disputata in El Salvador. La notizia ha trovato conferme dalle parole della Federcalcio locale. La federazione ha espresso la sua "condanna, si rammarica e respinge l'aggressione fisica che ha avuto esito fatale" subita dall'arbitro José Arnoldo Amaya, di 63 anni, da parte di "pseudo-tifosi e giocatori in occasione di una partita che stava arbitrando al Stadio Toluca di San Salvador". L'uomo è stato violentemente aggredito prima di essere portato in ospedale, poi la situazione è precipitata.

