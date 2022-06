Disegno di legge pro-criptovaluta USA | un modello da seguire

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUna coppia di senatori americani ha recentemente presentato la prima grande proposta bipartisan per la regolamentazione delle criptovalute con undiampiamente favorevole all’industria. Le senatrici Kirsten Gillibrand (D-NY) e Cynthia Lummis (R-Wyo.) vogliono che il governo tratti bitcoin, ethereum, Polkadot e altre criptovalute come materie prime come grano o alluminio, piuttosto che come titoli. Ciò collocherebbe la maggior parte delle principali criptovalute sotto la giurisdizione della Commodities Future Trading Commission invece della Securities and Exchange Commission. Obiettivo della: stimolare l’innovazione In un comunicato stampa, Gillibrand ha affermato che la proposta “stabilirà un quadro normativo che stimoli l’innovazione, sviluppi standard chiari, definisca confini ...