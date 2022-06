Come è andata UFC 275 (Di martedì 14 giugno 2022) Domenica, nella cornice del Singapore Indoor Stadium, UFC 275 ci ha regalato tre incontri incredibilmente combattuti, tra uomini e donne coriacei, che hanno onorato con il sangue e con il sudore l’ottagono Come non si vedeva da tempo. A fare da copertina alla card c’era il match tra Glover Teixeira, ex campione dei massimi-leggeri, e Jiri Prochazka, detto “il samurai ceco” (e prima ancora “Denisa”, dal nome di una sua ex ragazza). Prochazka è senz’altro uno dei fenomeni più significativi ad aver calcato il pavimento dell’ottagono negli ultimi anni. Ex campione Rizin e GCF, seguace del codice del Bushido, il record di Prochazka (29-3-1) potrebbe tranquillamente parlare per lui. #UFC275 Official Scorecards: Glover Teixeira vs Jiri Prochazka (@Jiri BJP) See every scorecard from #UFC275 here ??: https://t.co/0bdWkn91yc pic.twitter.com/9bOsd3dIMY — UFC News ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 14 giugno 2022) Domenica, nella cornice del Singapore Indoor Stadium, UFC 275 ci ha regalato tre incontri incredibilmente combattuti, tra uomini e donne coriacei, che hanno onorato con il sangue e con il sudore l’ottagononon si vedeva da tempo. A fare da copertina alla card c’era il match tra Glover Teixeira, ex campione dei massimi-leggeri, e Jiri Prochazka, detto “il samurai ceco” (e prima ancora “Denisa”, dal nome di una sua ex ragazza). Prochazka è senz’altro uno dei fenomeni più significativi ad aver calcato il pavimento dell’ottagono negli ultimi anni. Ex campione Rizin e GCF, seguace del codice del Bushido, il record di Prochazka (29-3-1) potrebbe tranquillamente parlare per lui. #UFC275 Official Scorecards: Glover Teixeira vs Jiri Prochazka (@Jiri BJP) See every scorecard from #UFC275 here ??: https://t.co/0bdWkn91yc pic.twitter.com/9bOsd3dIMY — UFC News ...

Pubblicità

blackma41625250 : @___pantarei___ Guarda non voglio alimentare nessuna competizione, anzi io sono felice che siano amici, e non gradi… - lokiisbroken : @just_a_hobbit È normale fare fatica a dire le cose e anche a mostrarsi una persona diversa da come la si è davanti… - Corry08101961 : RT @riannuzziGPC: Oh cavolo! Ma quindi a #Bucha non è andata come ci hanno raccontato i Tiggì? (Visti i tempi che corrono, mi tocca però… - LaLpnmrz : @MAXVALERIANI La Pezzopane come è andata? - TovarishM5S : RT @riannuzziGPC: Oh cavolo! Ma quindi a #Bucha non è andata come ci hanno raccontato i Tiggì? (Visti i tempi che corrono, mi tocca però… -

Enrico Letta sotto assedio per l'alleanza col M5S. L'asse rischia grosso: Pd al bivio In alcune città, come L'Aquila, Palermo, Catanzaro e Parma i candidati grillini sono stati ... Il crollo grillino e l'ascesa calendiana è andata in scena anche a Catanzaro a Palermo. Quasi non pervenute ... Elezioni comunali, risultati nei 26 capoluoghi: 9 al centrodestra, 4 al centrosinistra, 13 vanno al ballottaggio - Il confronto col 2017 La destra trionfa a Palermo, Genova e L'Aquila . Il Pd tiene Padova e Taranto e conquista Lodi . Ballottaggio a Catanzaro e Parma . Ma come è andata negli altri capoluoghi al voto che possono fare da termometro sulle forme che sta prendendo l'elettorato a un anno dalle Politiche del 2023 In tutto i capoluoghi di provincia che ... Blog Casa.it In alcune città,L'Aquila, Palermo, Catanzaro e Parma i candidati grillini sono stati ... Il crollo grillino e l'ascesa calendiana èin scena anche a Catanzaro a Palermo. Quasi non pervenute ...La destra trionfa a Palermo, Genova e L'Aquila . Il Pd tiene Padova e Taranto e conquista Lodi . Ballottaggio a Catanzaro e Parma . Manegli altri capoluoghi al voto che possono fare da termometro sulle forme che sta prendendo l'elettorato a un anno dalle Politiche del 2023 In tutto i capoluoghi di provincia che ... Fuorisalone 2022: come è andata - Il blog di Casa.it