Chi non ha votato al referendum non ha diritto di lamentarsi: condannati all'ingiustizia (Di martedì 14 giugno 2022) Diceva il grande Indro Montanelli: «Vedo un futuro per gli italiani ma non per l'Italia». E dopo il clamoroso fallimento del referendum sulla giustizia di domenica scorsa questa profezia è ancor più attuale. L'affluenza irrisoria alle urne non solo fotografa il distacco della base elettorale dalla politica ma restituisce l'immagine di un Paese profondamente disinteressato, per ignoranza e lassismo, alla partecipazione sulle decisioni riguardo agli architravi della nostra repubblica. Qual è appunto il (mal)funzionamento della giustizia. Il televoto dell'Isola dei famosi, che riscuote più coinvolgimento dei quesiti della consultazione referendaria - boicottata, per di più, dagli stessi partiti proponenti - ci fa capire che gli italiani, quando decisero di fare dei Cinquestelle il partito più votato d'Italia, nel 2018, non ambivano alla democrazia diretta ...

gaiatortora : Faccio notare che il calo di affluenza riguarda anche le amministrative. Forse il problema non sono solo i referend… - NicolaPorro : ?? Non hanno spiegato ai cittadini l'importanza del #referendum e ora si fanno pure beffe di chi è andato a votare… - lorepregliasco : ('Non ci fanno votare!', ma poi quando ci sono le elezioni per decidere chi governa la tua città non vanno a votare… - lperacchi2 : RT @HoaraBorselli: Chi oggi ha scelto non votare abbia almeno la compiacenza di non dire che in Italia le cose non cambiano mai. #REFEREND… - MichaelGiulian2 : RT @Susanna03447691: Chi non ha luce in viso mai potrà essere stella William Blake Mi prendo una pausa da twitter... vado in va… -