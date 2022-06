Catania, rapita bambina di 5 anni: “Prelevata da tre incappucciati”. I pm escludono la pista mafiosa e il sequestro per richiedere riscatto (Di martedì 14 giugno 2022) Una notte di raccolta di prove, verifiche e ricerche per gli investigatori impegnati nell’inchiesta sul sequestro di Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni rapita lunedì mentre era in auto con la madre a Piano di Tremestieri Etneo. Ai carabinieri e alla procura di Catania, che coordina l’indagine, la donna ha raccontato che stava rientrando a casa dopo avere preso la figlia all’asilo quando tre persone incappucciate e una armata di pistola hanno aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via Elena. La ricostruzione è stata più volte analizzata dagli investigatori per trovare elementi utili alle indagini. Un’inchiesta serrata, perché il fattore tempo in un sequestro di persona è fondamentale per risolvere il caso. Ecco perché non si sono fermate e sono in corso. Ancora al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Una notte di raccolta di prove, verifiche e ricerche per gli investigatori impegnati nell’inchiesta suldi Elena Del Pozzo, ladi 5lunedì mentre era in auto con la madre a Piano di Tremestieri Etneo. Ai carabinieri e alla procura di, che coordina l’indagine, la donna ha raccontato che stava rientrando a casa dopo avere preso la figlia all’asilo quando tre persone incappucciate e una armata di pistola hanno aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via Elena. La ricostruzione è stata più volte analizzata dagli investigatori per trovare elementi utili alle indagini. Un’inchiesta serrata, perché il fattore tempo in undi persona è fondamentale per risolvere il caso. Ecco perché non si sono fermate e sono in corso. Ancora al ...

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - repubblica : Catania, ancora nessuna traccia della bambina rapita. Notte di audizioni in caserma, il sindaco: 'Forse, dinamiche… - Agenzia_Ansa : Notte di indagini, verifiche e ricerche per i carabinieri e la Procura di Catania impegnati nell' inchiesta sul seq… - Namaste180760 : RT @marylu_1973_: Perfavore fate girare, è stata rapita alle 15 di oggi a Piano Tremestieri ( Catania) #DelpozzoElena - orsogrizzlyy : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… -