(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) -ASD presenta il recupero della X Edizione dell'We Run, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 6 Km, in una inconsueta versione “By”. Appuntamento Sabato 18 giugno 2022 alle ore 21:30: "Saremo a un passo dall'inizio ufficiale dell'estate - le parole di Camillo Franchi Scarselli, presidente diAsd - e l'we runBysarà il nostro benvenuto alla stagione più bella della Capitale". Come ormai appuntamento fisso da diverse edizioni, continua il binomio indissolubileWe Rune RefereeRUN, la corsa che vede protagonisti glidi ...

Atletica: arbitri di calcio all'Atleticom We Run Rome 'by night' Come ormai appuntamento fisso da diverse edizioni, continua il binomio indissolubile Atleticom We Run Rome e RefereeRUN, la corsa che vede protagonisti gli arbitri di calcio dell'Aia, Associazione ...