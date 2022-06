Annuncio dall’Argentina: ‘E’ fatta per Dybala all’Inter’ | Primapagina (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 21:31:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: “Paulo Dybala è un nuovo giocatore dell’Inter“. Ne sono sicuri in Argentina, dove è già febbre per l’inizio dell’avventura della Joya in nerazzurro, più vicina che mai secondo i colleghi sudamericani di Tyc Sports che danno già per fatto l’accordo tra l’ormai ex attaccante della Juventus e la società di viale della Liberazione. “Manca un ultimo dettaglio”, si legge, ma per arrivare all’accordo serve altro lavoro e novità potrebbero arrivare in settimana. NUOVO INCONTRO – Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, è stato fissato per venerdì un nuovo incontro tra la dirigenza interista e l’entourage del giocatore per riprendere il discorso avviato nel precedente vertice tra Marotta e Antun. La volontà dell’Inter è di alzare ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 21:31:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: “Pauloè un nuovo giocatore dell’Inter“. Ne sono sicuri in Argentina, dove è già febbre per l’inizio dell’avventura della Joya in nerazzurro, più vicina che mai secondo i colleghi sudamericani di Tyc Sports che danno già per fatto l’accordo tra l’ormai ex attaccante della Juventus e la società di viale della Liberazione. “Manca un ultimo dettaglio”, si legge, ma per arrivare all’accordo serve altro lavoro e novità potrebbero arrivare in settimana. NUOVO INCONTRO – Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, è stato fissato per venerdì un nuovo incontro tra la dirigenza interista e l’entourage del giocatore per riprendere il discorso avviato nel precedente vertice tra Marotta e Antun. La volontà dell’Inter è di alzare ...

Pubblicità

infoitsport : Annuncio dall'Argentina: 'E' fatta per Dybala all'Inter' - marco9894 : RT @cmdotcom: Annuncio dall'Argentina: 'E' fatta per #Dybala all' #Inter ' - cmdotcom : Annuncio dall'Argentina: 'E' fatta per #Dybala all' #Inter ' -