Amministrative | Il Pd stravince | entusiasmo nei vertici

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Le coalizioni di centro sinistra a guida del partito democratico vincono ovunque soprattutto nei centri maggiori a Nocera Inferiore, Mercato San Severino ed Agropoli dove non sarà necessario ricorrere al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Paolo De Maio nell’agro, Roberto Mutalipassi nel Cilento ed Antonio Somma nella Valle dell’Irno conquistano la vittoria al primo turno ed il loro risultato è oggi motivo di orgoglio per gli esponenti del PD, in primis il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese. Ma anche Piero De Luca, primogenito del presidente della Regione e vice capogruppo Pd ha commentato conil risultato elettorale di queste elezioni. “Prima forza politica da Nord a Sud del Paese. È un segnale importante ma anche una grande responsabilità. Perché ci dice che gli ...

Due candidati della destra arrestati alle amministrative di Palermo e la destra stravince.

Nel municipio VIII Medio Levante Anna Palmieri contro l'avversaria Camilla Ponzano, ricevendo ben il 64,05% dei voti quando manca solo una sezione da scrutinare. Larga vittoria anche per la suddivisione di campo politica nei piccoli centri - la sfida delle elezioni in Umbria. Un pareggio anche nel 'peso' dei comuni, che soddisfa entrambi gli schieramenti. Antonio Iovieno stravince e diventa Sindaco di Cravanzana. Il centro destra conquista sette municipi su nove, affermandosi, per pochi voti, anche nel Ponente storicamente rosso. Solo Val Polcevera e Centro Ovest restano in mano alla coalizione di centro-sinistra.