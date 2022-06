“Amici”, iniziano i casting degli allievi. E Maria ha già scelto il nuovo Prof (Di martedì 14 giugno 2022) A un mese esatto dalla finalissima del 15 maggio, Maria De Filippi torna al lavoro per il suo Amici con le audizioni dei nuovi allievi della scuola. A riportarlo è Il Messaggero che si fa portavoce di un’indiscrezione inaspettata: dopo le voci sui possibili addii di alcune Prof storiche (Anna Pettinelli, in primis), pare che la conduttrice abbia messo gli occhi addosso a un coach inedito e di cui nessuno avrebbe ipotizzato la presenza nel talent. Si tratterebbe del cantante Michele Bravi. “Amici 22”, Michele Bravi potrebbe entrare nel cast Stando a quanto riporta Il Messaggero, Michele Bravi potrebbe essere uno dei nuovi nomi del cast di Prof della prossima edizione di Amici. “Secondo fonti vicine al cantante – si legge sulle colonne del giornale – sembrerebbe che sarà ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022) A un mese esatto dalla finalissima del 15 maggio,De Filippi torna al lavoro per il suocon le audizioni dei nuovidella scuola. A riportarlo è Il Messaggero che si fa portavoce di un’indiscrezione inaspettata: dopo le voci sui possibili addii di alcunestoriche (Anna Pettinelli, in primis), pare che la conduttrice abbia messo gli occhi addosso a un coach inedito e di cui nessuno avrebbe ipotizzato la presenza nel talent. Si tratterebbe del cantante Michele Bravi. “22”, Michele Bravi potrebbe entrare nel cast Stando a quanto riporta Il Messaggero, Michele Bravi potrebbe essere uno dei nuovi nomi del cast didella prossima edizione di. “Secondo fonti vicine al cantante – si legge sulle colonne del giornale – sembrerebbe che sarà ...

