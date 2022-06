“Vince l’Isola dei Famosi 2022”, spoiler assurdo: italiani impietriti (Di lunedì 13 giugno 2022) Arriva l’indiscrezione che nessuno si aspettava riguardo l’esito dell’Isola dei Famosi 2022, ormai sempre più vicina alla conclusione L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina alla conclusione. Un programma talmente di successo, quello condotto da Ilary Blasi, che la produzione ha scelto di allungarlo sino a fine giugno. Tra due settimane esatte andrà L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Arriva l’indiscrezione che nessuno si aspettava riguardo l’esito deldei, ormai sempre più vicina alla conclusione L’edizionedeldeiè sempre più vicina alla conclusione. Un programma talmente di successo, quello condotto da Ilary Blasi, che la produzione ha scelto di allungarlo sino a fine giugno. Tra due settimane esatte andrà L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

BITCHYFit : Edoardo Tavassi, Nicolas o Carmen: chi vince L’Isola secondo gli scommettitori - zazoomblog : Edoardo Tavassi Nicolas o Carmen: chi vince L’Isola secondo gli scommettitori - #Edoardo #Tavassi #Nicolas #Carmen… - StraNotizie : Edoardo Tavassi, Nicolas o Carmen: chi vince L’Isola secondo gli scommettitori - mariacr48632475 : RT @Valenti32973871: L’affetto che avete mostrato per la nostra @Soleil_stasi in quell’abbraccio ci ha profondamente commossi ?? Squadra ch… - tizianasullalun : L'#isola la vince chi non si ritira e subirà meno danni fisici e psichici. E pure Cucolo andato. -