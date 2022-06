Ventotene, zero voti per Adinolfi: «Non mi ha votato nemmeno il mio cane». Caputo nuovo sindaco (Di lunedì 13 giugno 2022) Carmine Caputo è il nuovo sindaco di Ventotene. L'ex segretario comunale, sostenuto dalla lista "Insieme per Ventotene", è stato eletto col 55% dei voti (274). zero... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 giugno 2022) Carmineè ildi. L'ex segretario comunale, sostenuto dalla lista "Insieme per", è stato eletto col 55% dei(274)....

