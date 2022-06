Ultime Notizie – Bitcoin ai minimi da dicembre 2020, sotto i 25mila dollari (Di lunedì 13 giugno 2022) Forte calo del Bitcoin che si attesta sotto i 25mila dollari a un minimo che non si registrava da dicembre 2020. La regina delle criptovalute, infatti, si attesta attualmente a 24.487 dollari, in flessione dell’11,23% nelle Ultime 24 ore. Performance negativa anche per Ethereum che perde il 15,47% a 1.244 dollari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Forte calo delche si attestaa un minimo che non si registrava da. La regina delle criptovalute, infatti, si attesta attualmente a 24.487, in flessione dell’11,23% nelle24 ore. Performance negativa anche per Ethereum che perde il 15,47% a 1.244. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

