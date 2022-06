Talmente cambiata con la chirurgia da non essere riconosciuta in aeroporto | La riconoscete? Si tratta di un ex gieffina (Di lunedì 13 giugno 2022) L’ex gieffina è sempre stata indubbiamente una bellissima ragazza. Ma negli anni è Talmente cambiata da non essere stata riconosciuto in aeroporto… Una disavventura recente accaduta all’ex gieffina è stata abbastanza rappresentativa della scelta palese di ricorrere alla chirurgia estetica. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, ex gieffina oggi influencer fidanzata con Basciano. E’ proprio nella casa del Grande Fratello Vip che l’amore fra i due è sbocciato e che, fortunatamente, sta andando a gonfie vele al punto di parlare di una famiglia insieme. Recentemente, però, i due sono stati protagonisti di una disavventura in aeroporto. A raccontare la vicenda è il suo fidanzato Alessandro Basciano, che ha spiegato il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 giugno 2022) L’exè sempre stata indubbiamente una bellissima ragazza. Ma negli anni èda nonstata riconosciuto in… Una disavventura recente accaduta all’exè stata abbastanza rappresentativa della scelta palese di ricorrere allaestetica. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, exoggi influencer fidanzata con Basciano. E’ proprio nella casa del Grande Fratello Vip che l’amore fra i due è sbocciato e che, fortunatamente, sta andando a gonfie vele al punto di parlare di una famiglia insieme. Recentemente, però, i due sono stati protagonisti di una disavventura in. A raccontare la vicenda è il suo fidanzato Alessandro Basciano, che ha spiegato il ...

