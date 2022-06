Shakira | ecco con chi l’avrebbe tradita Piqué

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo alcune ipotesi sulla separazione tra la pop stare Gerard, ora spunta un tradimento da parte del calciatore. Il difensore del F.C. Barcellona, secondo l’investigatore assunto dalla cantante, avrebbe avuto un’amante segreta., una separazione inevitabile La pop star colombiana, come riporta il portale iberico Informalia, ha fatto emergere i motivi che l’hanno convinta a spezzare definitivamente ogni legame con il campione spagnolo. Un tradimento inaspettato per quella che appariva come una coppia serenamente stabile. Ora li attende una separazione difficile, dato che dovrà essere decisa anche la custodia dei loro due figli: Milan e Sasha. La cantante vorrebbe infatti lasciare la Spagna, dove si era trasferita per amore del calciatore, e tornare a vivere a Miami. Al contrario lo sportivo non vorrebbe ...