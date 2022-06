Referendum | Santori Sardine | ' strumento affossato da Consulta | Amato dimettiti'

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Siamo di fronte all'affluenza più bassa mai registrata per unin Italia. E questa volta non ci provate a cercare colpevoli tra i cittadini distratti, o nelle temperature sopra la media". Così Mattiadellesu Fb. "Questa volta i colpevoli cercateli tra le istituzioni, in particolare tra quelli che hanno detto a favore di telecamera che gli italiano non possono esprimersi sui temi civili come l'eutanasia e la cannabis". "Oggi quello che dovrebbe essere il principaledi partecipazione democratica diretta previsto dalla Costituzione ha toccato il punto più basso, da cui difficilmente si riprenderà.proprio da quella Corte Costituzionale che dovrebbe promuoverne l'utilizzo e difenderne gli esiti. Oggi grazie a Giuliano ...

