Nomina Del Gaudio e attacchi, Scarinzi: “Sorpreso da Perifano e Miceli” (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi Scarinzi, Consigliere Comunale e Capo Segreteria Politica Mastella. “Ho letto e riletto le esternazioni dei consiglieri Perifano e Miceli e devo dire che, conoscendo bene entrambi, sono rimasto Sorpreso sia per i temi di discussione e sia per le forme usate per affrontarli. La Nomina del dr. Del Gaudio rientra a pieno titolo nelle competenze sindacali e per quanto è comprensibile che al Consigliere Perifano possa non piacere è altrettanto incomprensibile come proprio lui possa contestare una Nomina politica fatta osservando tutti i criteri di legge, proprio lui che di nomine politiche ne ha avute tantissime, forse anche al di sopra del suo impegno e di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi, Consigliere Comunale e Capo Segreteria Politica Mastella. “Ho letto e riletto le esternazioni dei consiglierie devo dire che, conoscendo bene entrambi, sono rimastosia per i temi di discussione e sia per le forme usate per affrontarli. Ladel dr. Delrientra a pieno titolo nelle competenze sindacali e per quanto è comprensibile che al Consiglierepossa non piacere è altrettanto incomprensibile come proprio lui possa contestare unapolitica fatta osservando tutti i criteri di legge, proprio lui che di nomine politiche ne ha avute tantissime, forse anche al di sopra del suo impegno e di ...

