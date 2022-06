Nintendo Direct: un nuovo rumor ritenta con una data fissata per fine giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) Ci si prova sempre, quando si tratta di Nintendo Direct: abbiamo un secondo rumor, stavolta per la fine del mese di giugno anziché l’inizio Fermatevi se l’avete già sentita: la Grande N sta preparando un nuovo Nintendo Direct e un rumor asserisce che la data sia alla fine di giugno. Siamo onesti, non è più o meno quello che avete sentito qualche giorno fa? Naturalmente, settimana scorsa si parlava di una presentazione prevista proprio dopodomani, ma in attesa di una conferma (che sarebbe potuta/dovuta arrivare in queste ore, se fosse questo il caso) qualcun altro alza il tiro. La speculazione cresce in modo direttamente proporzionale alla segretezza dei contenuti, e ora è una ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 giugno 2022) Ci si prova sempre, quando si tratta di: abbiamo un secondo, stavolta per ladel mese dianziché l’inizio Fermatevi se l’avete già sentita: la Grande N sta preparando une unasserisce che lasia alladi. Siamo onesti, non è più o meno quello che avete sentito qualche giorno fa? Naturalmente, settimana scorsa si parlava di una presentazione prevista proprio dopodomani, ma in attesa di una conferma (che sarebbe potuta/dovuta arrivare in queste ore, se fosse questo il caso) qualcun altro alza il tiro. La speculazione cresce in modo direttamente proporzionale alla segretezza dei contenuti, e ora è una ...

Pubblicità

tuttoteKit : Nintendo Direct: un nuovo rumor ritenta con una data fissata per fine giugno #NintendoDirect #NintendoSwitch… - HDblog : Nintendo Direct di giugno, ecco la possibile data secondo i rumor: facciamo il punto - gigibeltrame : Nintendo Direct di giugno, ecco la possibile data secondo i rumor: facciamo il punto #digilosofia… - xenomythos : @notlucifear Speriamo si tengano l’annuncio per il Nintendo Direct se no davvero - jyowy5 : @SimoneAzzarello @Vitoiuvara Ma questo evento è fatto per il Direct Nintendo. Lo annunciano appena gli arriva la notifica di Vito in live -