Napoli, Zielinski spegne le voci di mercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Napoli Zielinski – Sabato scorso è andata di scena la sfida tra Olanda-Polonia, valida per la terza giornata di Nations League. Nella sfida terminata 2-2, sul tabellino dei marcatori è comparso Piotr Zielinski, autore del momentaneo doppio vantaggio. Ecco quanto affermato dal centrocampista polacco. “Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca quest’estate. Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo .di difficoltà nella seconda parte di stagione ma non metterà fine alla mia vita in azzurro e non cancella quanto di buono ho fatto in passato. Voglio ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022)– Sabato scorso è andata di scena la sfida tra Olanda-Polonia, valida per la terza giornata di Nations League. Nella sfida terminata 2-2, sul tabellino dei marcatori è comparso Piotr, autore del momentaneo doppio vantaggio. Ecco quanto affermato dal centrocampista polacco. “Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la mia avventura alfinisca quest’estate. Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e ami trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo .di difficoltà nella seconda parte di stagione ma non metterà fine alla mia vita in azzurro e non cancella quanto di buono ho fatto in passato. Voglio ...

